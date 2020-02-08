Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor | Maç sonucu

Süper Lig'in 21. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u konuk oldu. İki takım da zirve yarışından kopmamak için 3 puan hedefiyle sahaya çıkarken, karşılaşma iki ekibin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve ik takımda sahadan birer puanla ayrıldı. Fenerbahçe'nin golü Kruse'den gelirken, Alanyaspor'un golünü Papiss Cisse attı. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin puanı 38 oldu. Alanyaspor'un ise 39 puanı bulunuyor.



MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, 19. haftadaki Medipol Başakşehir ve geçen haftaki Trabzonspor maçlarındaki ilk 11'i sahaya sürdü. Ersun Yanal, kalede Altay Bayındır'a şans verirken, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson ve Nabil Dirar'dan oluşturdu. Savunmanın önünde Luz Gustavo ile Ozan Tufan, kanatlarda ise Tolga Ciğerci ile Garry Rodrigues görev aldı. Santrfor arkasında Max Kruse'yi oynayan Yanal, ileri uçta ise Vedat Muric'e görev verdi.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısına iki futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı kart cezalısı Emre Belözoğlu ile sakatlığı tam olarak düzelmeyen Hasan Ali Kaldırım, bu karşılaşmada kadroda yer almadı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transfer Simon Falette, ilk kez bir lig maçında kadroya dahil oldu. Salih Uçan, Kadıköy'e yıllar sonra rakip olarak geldi Aytemiz Alanyaspor forması giyen, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Salih Uçan, 9 yılı aşkın bir süre sonra Kadıköy'e rakip takım formasıyla çıktı. Sarı-lacivertli takımda 2012-2013, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında forma giyen Salih, 21 Aralık 2010'da Bucaspor formasıyla rakip olarak Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de sahaya çıkmıştı. Salih Uçan, bu tarihten sonra ilk kez başka bir takım formasıyla Kadıköy'de mücadele etti.