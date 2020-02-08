Göz-Göz’ün iki yüzü

Süper Lig'de Göztepe bu sezon iki farklı yönüyle dikkat çekiyor. Yerli oyuncuların skora yaptığı katkıya göre 32 puanla 3. olan Göz-Göz, yabancıların golleriyle 13. sırada yer aldı.

Süper Lig'de Göztepe bu sezon iki farklı yönüyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar ligde sadece yerli oyuncuların skora yaptıkları katkı göz önüne alındığında 20 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Yerli oyuncularının ayağından 17 gol bulan İzmir ekibi, lider Sivasspor ve ikinci sıradaki Beşiktaş'ın ardından 32 puanla 3. sırada yer aldı.Yabancı golcülerin attığı gollere göre oluşturulan puan tablosunda 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi alan sarı-kırmızılı-lar, 23 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe, yabancı golcülerin attığı gollerle ancak 13. olabildi. Sarı-kırmızılı ekipte yabancı oyunculardan Castro, Jerome ve Napoleoni'nin 2'şer, Wallace Reis ve Borges'in ise 1'er golü bulunuyor.

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