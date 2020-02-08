Göztepe’nin orta sahası ışıldıyor

Göztepe'yi orta alanda forma giyen yıldızları sırtladı. Sarı-kırmızılı ekipte, Soner, Halil, Serdar, Castro ve Napoleoni beşlisi toplam 16 gol, 15 asist yaparak Süper Lig'in en çok sonuca giden 3. orta sahası oldu. Bu anlamda şampiyon adayları Beşiktaş, Fenerbahçe, G.Saray ve Trabzon'u geçen Göztepe'nin orta alanı, 24 gol, 14 asist üreten Sivas (Hakan Arslan, Emre Kılınç, Mert Hakan, Fernando, Erdoğan) ve 16 gol, 18 asist üreten Alanya (Siopis, Fernandes, Efecan, Djalma, Bakasetas) ile yarışıyor.