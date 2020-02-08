Pazartesi günü Akhisar’da oynanacak olan Akhisarspor,Ekol Göz Menemen mücadelesinde ikinci yarıya istediği gibi başlamayan ekipler yara sarmak için ter dökecek.

TFF 1. Lig'de haftanın kapanış maçında karşılaşacak olan Akhisarspor ve Ekol Göz Menemenspor son haftalarda yaşadıkları kötü gidişe Ege Derbi'sinde son vermek için mücadele edecek. Akigo son 6 maçında galip gelemezken 3 puan topladı. İzmir temsilcisi ise son 4 maçında puan kazanamadı. Süper Lig hedefi olan ekipler bu maça kırılma noktası olarak görüyor. Akigo, son 6 maçında sadece 1 gol atabildi. Sarı-lacivertliler ise 4 karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Son olarak 14. haftada İstanbul'u evinde 4-3 yenen Akhisar, ardından oynadığı Balıkesir, Bolur ve Adanaspor'la golsüz berabere kalıp, Keçiörengücü ile Bursaspor'a 1-0, Altınordu'ya da 2-0 mağlup oldu.

KAZANMAK ZORUNDALAR

Ekol Göz Menemen ise son golünü 16. haftada 2-1 yendiği Bursaspor'a karşı attı. O maçtan sonra sarı-lacivertliler, Altınordu ve Karagümrük'e 1-0, Giresun'a 3-0, Hatay'a 2-0 yenildi. Sezona şampiyonluk hedefiyle giren Akhisar yaşadığı düşüş sonrası taraftarlarını üzdü. Sezonun flaş ekibi Menemen ise puan cetvelinde ikinci sıraya kadar yükseldi ancak orada tutunmayı başaramadı.



EKOL Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve maçı beklediklerini belirtti. Ligin en güçlü kadrolarından birine karşı kendilerini zor bin maçın beklediğini belirten sarılacivertli ekibin genç teknik patronu, "Son iki haftadaki güzel oyunumuzu skora yansıtamadık. Bu kötü gidişe Akhisarspor önünde son vermek istiyoruz. Rakibimiz de derbiye çıkış maçı olarak bakıyor. Onlarda stres içinde. Oyuncularımıza güvenim tam. İlk yarıyı neler yaptıklarını herkes biliyor. Kazanıp evimize üç puanla döneceğimizden çok eminim" dedi. Öte yandan sarı lacivertli ekipte Taşkın Çalış sevinci yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin takım kaptanının iyileştiği Akhisar önünde forma giyebileceği bildirildi.



YILMAZ VURAL İLK KEZ TARAFTARI ÖNÜNE ÇIKACAK

Akhisarspor'un başında çıktığı ilk maçta deplasmanda Altınordu'ya 2-0 yenilen tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, pazartesi günü lik kez iç sahada taraftarının karşısına çıkacak. Yeşil-siyahlı taraftarlar İzmir deplasmanında yeni hocalarına büyük sevgi gösterisinde bulunmuştu. Süper Lig'e çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizen Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Asla umutsuz değilim. Ben Akhisarspor'u çok sevdim. Futbolcu grubunun bir kısmını zaten iyi tanıyorum. Benim futbolcularımın ruhu genç, ilk günkü gibi başarıya herkes aç. Önümüzde koskoca 14 hafta var. Aradaki puan farkları da çok çok az. Hepimiz çabalayacağız, inanacağız. Taraftarlar bu takımı desteklesin yeter" dedi.