  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Konyaspor 0-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU

0-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU

Konyaspor 0-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU

08.02.2020, 14:56 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020,16:02

Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ve Denizlispor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Konyaspor, puanını 20'ye çıkartırken maç fazlasıyla 14. sırada kalmaya devam ederken Denizlispor, 24 puanla 12 sırada kaldı.

Detaylar geliyor...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Konyaspor 0-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN