Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ve Denizlispor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Konyaspor, puanını 20'ye çıkartırken maç fazlasıyla 14. sırada kalmaya devam ederken Denizlispor, 24 puanla 12 sırada kaldı.
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Konyaspor 0-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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