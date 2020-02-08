Manisa FK seri peşinde

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk yarışı veren Manisa FK, 13.30’da Sarıyer önünde ter dökecek. Takımıyla ilk sınavında 3 puan arayacak Cihat Arslan şampiyonluk yarışında çok önemli bir virajı döneceklerini belirtti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta liderliği Samsunspor'a kaptırdıktan sonra son olarak Şanlıurfaspor'u 7-0 yenip moral bulan Manisa Futbol Kulübü, hafta içinde göreve getirdiği Teknik Direktör Cihat Arslan yönetimindeki ilk maçta bugün Sarıyer deplasmanına çıkacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Şeref Taştan'ın yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Takımıyla ilk sınavında 3 puan arayacak Cihat Arslan şampiyonluk yarışında çok önemli bir virajı döneceklerini belirtti. Tecrübeli teknik adam, "Tüm planlarımızı galibiyet üzerine yaptık. Bu maçı kazasız atlatmalıyız. Ben oyuncularıma inanıyorum. Kaliteli ve yetenekli bir takımız. İstediğimiz skoru elde edeceğiz" dedi. Grupta Manisa FK, 50 puanla ikinci sıra yer alırken. Sarıyer de 33 puanla Play-Off yarışı veriyor.