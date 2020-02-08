Palut’tan rotasyon

Göztepe’de Rize maçında kalede Beto’nun yerine Göktuğ, Jeromu’un yerine de ilerde Wilczek oynayacak.

Süper Lig'de Antalyaspor ve Beşiktaş galibiyetleriyle ikinci yarıya hızlı bir giriş yapan, deplasmanda Denizli'den 1 puanla dönen Göztepe'de Rize maçında atan ve tutan değişiyor. Sarı-kırmızılılarda, Denizli maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen kaleci Beto'nun yerine pazartesi günkü Rize maçında eldivenleri Göktuğ Bakırbaş giyecek. Palut bu mecburi değişikliğin yanı sıra ileri uçta da formsuz Jerome'u bu kez yedek kulübesine çekecek.

POLONYALI WİLCZEK GÖZDE

Varlık gösteremeyen İngiliz golcünün yerine, son transfer Kamil Wilczek'in ilk kez ilk on birde oyuna başlaması planlanıyor. Palut'un orta saha ve defans hattında rotasyona gitmesi beklenmezken, eldivenleri giyecek kaleci Göktuğ ile de sık sık görüşme yapıyor. Kupada yediği gollerle eleştirilen Göktuğ'a moral aşılayan Palut, file bekçisini mental olarak maça hazırlıyor.



GÜRSEL AKSEL KAPALI GİŞE

Göztepe'nin pazartesi Rize ile oynayacağı maç öncesi satışa çıkan biletleri yine tükendi Süper Lig'de pazartesi Ç.Rize'yi konuk edecek olan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda yine kapalı gişe oynayacak. Beşiktaş randevusunda stadı tıklım tıklım dolduran 20 bin sarı-kırmızılı taraftar, hafta içi oynanmasına rağmen Rize maçına da büyük ilgi gösterdi.

TRİBÜNLER ŞOVA HAZIR

Çoğu kombine olarak satılan Gürsel Aksel Stadı tribünleri için yaklaşık 3 bin bilet satışa çıkar çıkmaz tükendi. Tribünlere en çok taraftar çeken takım olan Göz-Göz, Rize maçında yine stadı doldurarak 12. adam ile bütünleşecek.