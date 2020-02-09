Akhisar’ın ‘100’ü gülüyor

Play-Off mücadelesi veren yeşil-beyazlı takım, Ege derbisinde Balıkesir BŞB’yi mağlup etti, TBL’de iddiasını kanıtladı.

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) Play-Off mücadelesi veren Akhisar Belediye, Ege derbisinde Balıkesir BŞB'yi 100-83 mağlup etti, taraftarlarının gönlünü fethetti. Maça fırtına gibi başlayan yeşil-beyazlılar, Cizauskas önderliğinde coştu. İlk periyotu 34-17 önde geçen Akhisar, ikinci periyotta Mack, Mert ve Mertcan'ı durduramadı. Balıkesir BŞB, pota altını çok iyi kullandı, ilk devre Akhisar'ın 48-46'lık üstünlüğüyle sona erdi. Üçüncü periyotta Cizauskas sazı eline aldı. Erdem, Merthan ve Hazer'in de skora katkısıyla Akhisar farkı açtı, son bölüme 78-66 önde girdi. Dördüncü periyotta rahat bir oyun sergileyen ev sahibi takım, salondan 100-83 galip ayrıldı. Cizauskas 28 sayıyla Akhisar'ı zafere taşırken, Merthan 14, Erdem 12, Hazer 11, Can 10 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

KENAN MOLLA