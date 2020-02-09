Akigo tetikte

TFF 1. Lig’de 6 maçtır kazanamayan, gol dahi atamayan Akhisar, yeni teknik patronu Yılmaz Vural yönetiminde taraftarı önünde Menemen’i yenip zinciri kırmayı hedefliyor

TFF 1. Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalınca 16 haftadır aralıksız yer aldığı Play-Off hattının dışında kalan Akhisarspor, Ege derbisinde Menemenspor'u yenmenin planlarını yapıyor. İdman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan teknik direktör Yılmaz Vural, Menemenspor maçına odaklandıklarını vurgulayarak, "Bazı oyuncularda gribal enfeksiyon söz konusu ama maç gününe kadar atlatmış olacaklarını düşünüyorum. Cocalic ve Vrsajevic'in oynayacağını düşünüyorum. Taha ve Hasan'ın sakatlıkları uzun süredir sürüyor. Onun dışında sakat ve cezalı oyuncumuz yok. Üst sıralarda kalmak adına önemli bir maça çıkacağız. Menemenspor maçı, yukarıda kalmak adına çok kritik bir karşılaşma olacak. 3-5 maçtan beri sıkıntı yaşıyoruz ama Galip gelerek 3 puanı alacağız" dedi.



TARAFTARLARA ÇAĞRI

Vural, "Taraftarlarımızdan bir ricam var. Uzun maratonda sonuna kadar bizim arkamızda olsunlar. Sonuna kadar savaşacağız. Bir maç kötü olur bir maç iyi olur. Amaç sonuca odaklanmak. Benim tavsiyem o biraz sakin ve motive olursak biz bu işi başarırız. Ben inanıyorum inanmasak zaten burada olmazdık. Hem taraftarımız hem yönetimimiz hem oyuncularımıza, yerel medyamıza inanıyorum" dedi.



AVANTAJI FİKSTÜR

Akhisarspor, fikstür avantajına güveniyor. Ligde 3 puana hasret kalan, 6 haftalık periyotta gol dahi atamayan Akigo, önündeki 4 maçın 3'ünü evinde oynayacak. Yeşil-siyahlı ekip, yarın Ege derbisinde Menemenspor'u konuk ettikten sonra lider Hatayspor'la deplasmanda hayati öneme sahip 90 dakikaya çıkacak. Akhisarspor, Hatayspor mücadelesinin ardından Fatih Karagümrük ve Giresunspor'la üst üste evinde oynayacak.



■ KENAN MOLLA