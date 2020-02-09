Aslan’da hedef 5’te 5

Galatasaray, saat 19.00’da başlayacak maçta Kasımpaşa’yı yenip seriyi sürdürmeye çalışacak. Bu önemli randevuda Mete Kalkavan görev yapacak.

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan G.Saray, bugün Kasımpaşa önünde kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Ligde son 4 maçını kazanan sarı-kırmızılılar müthiş seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor'u mağlup etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek ve beIN Sports 1 kanalı naklen yayınlayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazanmıştı. İki ekip arasında geride kalan 31 lig maçından 20'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray'ın 63 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi Galatasaray 1-0 kazandı.



FALCAO-SARACCHİ NETLİK KAZANMADI

Galatasaray'da tedavisi tamamlanan Marcelo Saracchi ile koşu çalışmalarına başlayan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun durumu henüz netleşmedi. Fatih Terim'in oyuncular hakkındaki kararını bugün vermesi bekleniyor. Sarı kart cezasını tamamlanan Mario Lemina da görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak. Galatasaray'da ceza sınırında olan Adem Büyük ise bugünkü müsabakada sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak.



MARİO LEMİNA İÇİN FORMÜL ARANIYOR

Galatasaray yönetimi sözleşmesinde 16 milyon Euro'luk satın alma bedeli olan Mario Lemina'yı bir kez daha kiralamak için sezon sonunda Southampton ile görüşmeyi planlarken İngiliz ekibinin ise hesabının başka olduğu öğrenildi. The Telegraph gazetesine göre, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton Mario Lemina'yı sezon sonunda kiralamak değil satmak istiyor. Sezon sonunda oyuncuyu kadrosunda tutmak isteyen sarı-kırmızılıların nasıl bir formül uygulayacağı merak ediliyor.









