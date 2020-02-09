Bal-Kes gurbette Ümraniye önünde

TFF 1. Lig'de 4 maçtır galibiyete hasret kalan Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Pazar mesaisinde Cesar Grup Ümraniyespor'a konuk oluyor. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Ankara Bölgesi'nden Kadir Sağlam. Kırmızı-beyazlılarda, cezalı Nermin Hodzic forma giyemeyecek, cezası biten Mahatma Otoo ise takıma dönüyor. Karşılaşma beINSports Max 2 kanalından ekranlara gelecek.



YUSUF ŞİMŞEK İLK KEZ ALTAY

beraberliği sonrası teknik direktör Ramazan Kurşunlu'yla yollarını ayıran Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, hafta içinde sözleşme imzalayan Yusuf Şimşek ilk kez takımın başında çıkacak. Öte yandan devre arasında Okan Alkan'ı bedel ödemeden renklerine bağlayan Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak jest yaptı, 350 bin TL bonservis ücreti ödedi.