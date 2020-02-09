Bergama zirve aşkıyla

BAL 8. Grup’ta namağlup yoluna devam eden kırmızı-lacivertliler, pazar mesaisinde Balıkesir deplasmanında Gönen Belediyespor’la kapışıyor.

Bölgesel amatör Lig'de (BAL) heyecan devam ediyor. 8. Grup'ta lider Bergama Belediyespor, Balıkesir deplasmanında Gönen Belediyespor karşısında galibiyet kovalıyor. Nail Gönenli Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak mücadelenin hakemi Antalya Bölgesi'nden Berkan Güler.



YUNUSEMRE, ALİAĞA VİRAJINDA

BAL 8. Grup'ta lider Bergama'yı takip eden 34 puanla 2. sıradaki Yunusemre Belediye, 1 puan gerisinde 3. sırada bulunan Aliağa FK'yla oynuyor. Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak maçta Sakarya Bölgesi'nden Tayfun Güz görev yapacak. Saat 14.00'teki maçların programı şöyle: 7.GRUP: Yatağan-Isparta 32 Spor, Çal Bld.-Kepez Bld., Kestelspor-Sarayköy, Karaman Bld.-Ortaca Bld., 8.GRUP: Salihli Bld.-Ayvalıkgücü Bld., Bölmespor-Bolvadin Bld., Sökespor-Bigadiç Bld., Sandıklı-M.Sanayi, B.Yeşilova-Yıldızspor, 10.GRUP: Atlasspor-Bucaspor, Çayırovaspor- Çiğli Bld., İzmirspor-Beşyüzevlerspor, Torbalıspor-İlimtepe Kullar 1975.



