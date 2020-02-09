Beşiktaş ışıl ışıl

Siyah-beyazlılar ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında şov yaptı. 52’de Burak’ın penaltısıyla öne geçen Kartal, 69’da Boateng ile farkı ikiye çıkarttı. 90+5’te Lens skoru belirledi.

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle yeni bir sayfa açan Beşiktaş, taraftarı önünde Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışına ağırlığını koydu. 28. dakikada savunmadan seken topu Atiba, Ljajic'e yolladı. Bu futbolcunun pasında ceza sahasına giren Burak Yılmaz'ın şutunda top yandan auta çıktı. 42. dakikada Gökhan Gönül sağ kanattan getirdiği topu Diaby'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Günay gole izin vermedi. İlk yarı golsüz sona erdi.



GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

48'de Burak Yılmaz'ın kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top yine Burak'ta kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Elneny'nin ortasında meşin yuvarlak Güray'ın koluna çarptı. VAR'a danışan Alper Ulusoy penaltıyı verdi. 52'de penaltıyı kullanan Burak Yılmaz takımını 1-0 öne geçirdi. 69Gökhan'ın pasında Boateng topukla düzgün bir vuruş yaparak siyahbeyazlı formayla ilk golünü attı: 2-0. 90+5. dakikada Caner Erkin'in soldan ceza sahası içine yolladığı ortada iyi yükselen Jeremain Lens kafa vuruşuyla skoru belirledi: 3-0.



ÜÇ GOL SAYILMADI

Beşiktaş-G.Antep FK maçının 4. dakikasında golü buldu fakat öncesinde Burak Yılmaz'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle pozisyon gol değeri kazanmadı. 45'te Beşiktaş yine golü buldu ama Burak ofsaytta bulunduğu için ofsayt kararı verildi. 82'de de Umut Nayir topu ağlara yolladı ancak öncesinde Boateng'in rakibine faul yaptığı tespit edildiği için oyun çift vuruşla başladı.



BOATENG GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Kevin Prince Boateng dün ilk maçına çıktı. İkinci yarıda Ljajic'in yerine oyuna giren yıldız isim takımın ikinci golüne imza atarak tam not aldı. Golden sonra statta, Ganalı oyuncunun birçok kez söylerken video çektiği İbrahim Tatlıses'in "Deli gibi severim" şarkısı çaldı.



TRİBÜNLER YALÇIN'A BÜYÜK DESTEK VERDİ

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, 14 yıl sonra Beşiktaş çatısı altında iç sahada bir maça çıktı. Son olarak 2005-2006 sezonunda Galatasaray derbisinde oyuna sonradan dahil olan Sergen Yalçın, tam 5 bin 26 gün sonra bir iç saha maçında siyah-beyazlılar için teknik direktör olarak görev aldı. Siyah-beyazlı taraftalar yeni teknik direktörü Yalçın'a büyük destek verdi. Öte yandan, kapalı tribünde de Sergen Yalçın için pankart açıldı. Maç öncesinde açılan pankartta 'Yuvana hoş geldin Sergen' yazısı yer aldı. Bu arada Yalçın maç sonu yaptığı açıklamada sportif direktörlük için adı geçen Lucescu için, "Lucescu'nun başımın üzerinde yeri var. Kulüpte hangi göreve gelirse gelsin, onunla çalışırım" dedi.