Denizli Basket’e Yalovaspor freni

TBL'DE son 4 maçını kazanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Sem77 Yalovaspor'a 86-73 yenilip, zirve yarışında yara aldı. İlk periyotu 18-15 önde geçmesine rağmen, ikinci periyotta duran yeşil-mavililer, devreyi 42-29 mağlup tamamladı. Üçüncü periyotta farkı kapatamayan ve son bölüme 61-48 geride giren Denizli Basket, son bölümde ritmini bulamadı ve Yalovaspor'a 86-73 yenilip, seriyi bozdu.
SEBAHATTİN ALP
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