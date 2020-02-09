Denizli Basket’e Yalovaspor freni

TBL'DE son 4 maçını kazanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Sem77 Yalovaspor'a 86-73 yenilip, zirve yarışında yara aldı. İlk periyotu 18-15 önde geçmesine rağmen, ikinci periyotta duran yeşil-mavililer, devreyi 42-29 mağlup tamamladı. Üçüncü periyotta farkı kapatamayan ve son bölüme 61-48 geride giren Denizli Basket, son bölümde ritmini bulamadı ve Yalovaspor'a 86-73 yenilip, seriyi bozdu.

SEBAHATTİN ALP