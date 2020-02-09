F.Bahçe’ye Alanya çelmesi

Tartışmalı pozisyonların olduğu mücadelede konukekip, 28. dakikada Cisse’nin penaltısıyla öne geçti.İkinci yarıda baskısını artıran sarı-lacivertliler, sayısız fırsatı kaçırırken 1 puanı 53’te Kruse (P) ile kazandı.

Süper Lig'de zirve yarı-şı veren Fenerbah-çe, sahasında Alanyas-por ile yenişemedi: 1-1. 22'de Jailson'un ceza saha-sı içerisinde elle oynamasına hakem Ümit Öztürk, VAR'a danışarak penaltı kara-rı verdi. 25'te Cisse'nin kul-landığı penaltı atışını kale-ci Altay kurtardı. Kullanılan penaltı atışında Altay'ın öne çıktığını tespit eden hakem Ümit Öztürk penal-tıyı iptal ederek, tekrar atılması kararı-nı verdi. 28'de Cisse'nin tekrar kullandı-ğı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

PENALTILARIN GECESİ OLDU

51. dakikada ceza sahası içinde Siopis'in Rodrigues'e yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi. 53. dakikada Kruse'un kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-1. 59. dakikada Jailson'un Djalma Campos'a ceza sahası içi sol çaprazında yaptığı müdahaleye hakem Ümit Öztürk penaltı kararını verdi. 61. dakikada Cisse'nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Fenerbahçe kalecisi Altay kontrol etti. 78'de ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues'in yerden vuruşunda meşin yuvar-lak kaleci Morafana'da kaldı. Müsabaka 1-1 sona erdi.



YANAL KADROYU BOZMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, 19. haftadaki Medipol Başakşehir ve geçen haftaki Trabzonspor maçlarındaki ilk 11'i sahaya sürdü. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısına iki futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı kart cezalısı Emre Belözoğlu ile sakatlığı tam olarak düzelmeyen Hasan Ali Kaldırım, bu karşılaşmada kadroda yer almadı. Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transfer Simon Falette, ilk kez bir lig maçında kadroya dahil oldu.





TRİBÜNLERDEN SEFA KALYA KOREOGRAFİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşma öncesi vefat eden tribün lideri Sefa Kalya'yı andı. Okul Açık Tribünü'nde ellerindeki sarı-lacivert kartonları havaya kaldıran taraftarlar, Sefa Kalya'nın da büyük bir fotoğrafını açtı. Fotoğrafın yanında da "Bizim Fenerbahçeliliğimizi, Yüreğimizden Söküp Atamazlar" yazılı dev bir pankart açıldı. Öte yandan karşılaşma öncesi Van'daki çığ felaketinde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulurken, Fenerbahçeli futbolcular sahaya "Başımız Sağ Olsun Türkiye." yazılı pankartla çıktı.