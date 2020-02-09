Fethiye Belediye Konyaspor’u geçti

TBL'DE geçen hafta deplasmanda Petkimspor'a mağlup olan ve liderliği kaptıran Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Konyaspor'u 88-77 yenip, kendine geldi. Devresi 42-42 sona eren maçta hata yapmayan lacivert-beyazlılarda, Neal 15, Doğukan 14, Sezgin 13, Reha ve De Angelo 12'şer sayıyla yıldızlaştı.

ERDOĞAN CANKUŞ