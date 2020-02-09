  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Fethiye Belediye Konyaspor’u geçti

Fethiye Belediye ’u geçti

Fethiye Belediye Konyaspor’u geçti
Giriş Tarihi: 9.2.2020

TBL'DE geçen hafta deplasmanda Petkimspor'a mağlup olan ve liderliği kaptıran Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Konyaspor'u 88-77 yenip, kendine geldi. Devresi 42-42 sona eren maçta hata yapmayan lacivert-beyazlılarda, Neal 15, Doğukan 14, Sezgin 13, Reha ve De Angelo 12'şer sayıyla yıldızlaştı.

ERDOĞAN CANKUŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fethiye Belediye Konyaspor’u geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN