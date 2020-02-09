  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Göztepe’de değişim vakti

’de değişim vakti

Göztepe’de değişim vakti
Giriş Tarihi: 9.2.2020
Süper Lig'de geçen hafta Yukatel Denizlispor deplasmanından 1-1 beraberlikle dönen Göztepe, yarın Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Çaykur Rizespor maçına iddialı hazırlanırken, teknik direktör İlhan Palut'un hücum hattında rotasyona gideceği öğrenildi. Genç teknik adamın Çaykur Rizespor sınavında ileri uçta Cameron Jerome'u kızağa çekip yeni transfer Kamil Wilczek'e 11'de şans vereceği bildirildi.

JEROME SINIFTA KALDI
Bu sezon 15 Süper Lig karşılaşmasına çıkan İngiliz Jerome beklentileri karşılayamadı. Geçen sezondan kalan sakatlığı yüzünden ligin ilk haftalarında forma şansı bulamayan 33 yaşındaki oyuncu sadece 2 gol atabildi. Jerome, gollerini Trabzonspor ve Galatasaray'a karşı kaydetti. Devre arasında Danimarka'nın Brondby ekibinden transfer edilen Polonyalı Wilczek ise sarı-kırmızılılarda toplam 7 dakika oynadı. Wilczek 2-1 kazanılan Beşiktaş karşılaşmasında 3, geçen haftaki Denizlispor maçında ise 4 dakika forma giydi. Göz-Göz'de cezalı Beto'nun yerine de kalede Göktuğ görev alacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe’de değişim vakti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN