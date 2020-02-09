Horoz ötmüyor

Konya deplasmanında vasat oynayan ve gol pozisyonuna girmekte zorlanan Yukatel Denizlispor, bir puanla yetindi. Konya’nın attığı gol ‘VAR’da Selim’in elle oynaması nedeniyle iptal edildi.

ÖZDİLEK

Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret kalan Yukatel Denizlispor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la golsüz berabere kalıp, hayal kırıklığı yaşattı: 0-0. 13. dakikada Sacko'nun ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Barrow'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.16'da Thuram'ın kafayla indirdiği topu önünde bulan Hurtado'nun vuruşunda sonuç gelmedi. 34'te Zeki'nin ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Rodellaga'nın kafa vuruşunda kaleci Serkan gole izin vermedi. 38'de Hurtado'nun kullandığı köşe vuruşunda Selim'in kafayla aşırttığı topu tamamlayan Jevtovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyon 'VAR'da incelenirken hakem Volkan Bayarslan, Selim'in elle oynadığını belirterek golü iptal etti. 53'te Shengelia'nın ortasında Thuram, topu kafayla altıpasa indirdi, Skubic'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 56'da Shengelia'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Thuram'ın kafa vuruşunda kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı. 85'te ceza sahası içinde Sackey'den topu kapan Thuram'ın sert şutunu kaleci Stachowiak güçlükle kornere çeldi, maç 0-0 bitti.Konyaspor-Denizlispor maçına giden 'Yeşil Cephe' Taraftar Grubunu taşıyan otobüs, yoğun kar nedeniyle Alaşehir'de yolda kaldı. Taraftarlar maça yetişmek için otobüsü girdiği kar birikintisinden ittirerek çıkardı. Yeşil-siyahlı taraftarlar, yoğun çaba gösterip otobüsü kardan çıkardı, yola devam etti. Kar dış, soğuk ve yağışlı hava demeden maça yetişen taraftarlar 90 dakika takımlarına destek verdi.Konya'da, sakatlık şoku yaşandı. Robert Mak üst solunum yolları enfeksiyonu, Volkan Fındıklı ile Ömer Ali Şahiner, kas zorlanması nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Konya'da, Miya ve Ferhat Öztorun da yoktu.Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, geçen hafta oynanan Göztepe maçı kadrosunda 2 değişiklik yaparak takımını Konya'da sahaya sürdü. Sakatlığı süren Ogenyi Onazi'nin yerine orta alanda Kibong Mbamba'ya şans veren Özdilek, Ben Youssef ve Sedat Şahintürk'ü kulübeye çekti, iyileşen Hadi Sacko ve Oğuz Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Horoz'da, sakatlığı süren Tiago Lopes de forma giymedi. Muhammet Özkal'ı Konya kadrosuna almayan Özdilek, iyileşen kaleci Tolgahan Acar'ı 18 kişilik kadroya dahil etti.