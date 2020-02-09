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’un rakibi

Kızılcabölükspor’un rakibi 52 Orduspor
Giriş Tarihi: 9.2.2020
3. Lig 1. Grup'ta kümede kalma hesapları yapan Denizli ekibi Kızılcabölükspor, 52 Orduspor önünde galibiyet arıyor. Kızılcabölük Semt Sahası'nda saat 13.30'da başlayacak maçın hakemi İstanbul Bölgesi'nden Ozan Ergün. Mekik'te, sarı kart cezalısı Alper Hamdi Bayraktar, fıtık olan Ertuğrul Yıldırım, ameliyat olan Serkan Özen ve adalesinde kanama tespit edilen Emre Adiloğlu yok. Daha önce rakibiyle 3 kez karşılaşan sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kızılcabölük, 24 puanla 13. sırada, 52 Orduspor ise 25 puanla 11. durumda bulunuyor. 0 punla son sıraya demir atan Manisaspor, Silivrispor'u konuk ediyor. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak maçta Kocaeli Bölgesi'nden Sabit Selvi düdük çalacak.
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