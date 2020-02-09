Manisa’dan müthiş dönüş

İlk devreyi 1-0 yenik kapatan, 49’da skorun 2-0 olmasına engel olamayan siyah-beyazlı takım, Sinan, Nizamettin ve Ali’nin golleriyle kazandı.

2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa FK, 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşle Sarıyer'i 3-2 mağlup etti. 10. dakikada Nizamettin rakip ceza sahasına girerken düşürüldü. Erhan'ın kullandığı en direkt serbest vuruşta top kaleci Ali'de kaldı. 14'te korner atışında defansın uzaklaştıramadığı top Hüsnü'nün önüne düştü. Hüsnü düzgün vurdu: 1-0. 16'da Serdar'ın pasında rakip ceza sahasına giren Nizamettin'in vuruşunda kaleci Ali topu kornere çeldi. 38'de Sertaç, sağ kanattan rakip ceza sahasına indi, şutunda kaleci Ali başarılıydı. Mücadelede ilk yarı 1-0 sona erdi.



PERDEYİ SİNAN KURUMUŞ AÇTI

49. dakikada kullanılan korner atışında Furkan'ın şutunda Erman'a çarpan top ağlarla buluştu: 2-0. 56'da gelişen Manisa atağında Mehmet Yılmaz sağ kanattan rakip ceza sahasına indi. Mehmet Yılmaz'ın şutunda kaleci Ali ayaklarıyla topa müdahale etti ve mutlak bir gole izin vermedi. 69'da Nizamettin'in kullandığı korner atışında Ümit kafayla topu yere indirdi. Sinan topa en son dokunan isim oldu: 2-1. 73'te Nizamettin rakip ceza sahası içinde sağ ayağıyla mükemmel bir vuruşa imza attı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2. 89'da Sarıyer defansının uzaklaştırmak istediği topa sağ ayağıyla gelişine mükemmel vuran Ali Çamdalı, Manisa FK'yi zafere taşıdı:3-2.



KADRODA DEĞİŞİM

Manisa FK'da teknik patron Cihat Arslan, kadroda deği- değişikliğe gitti. Arslan, Şanlıurfaspor şikliğe maçı kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlılarda, Salih Zafer Kurşunlu, Abdurrahman Emir Alagöz ve Umut Kaya'yı yedek kulübesine çekti, Ümit Kurt, Ali Çam- dalı ve cezası biten Nizamettin Çalışkan'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Arslan, Mustafa Çakır, Oğuz Kocabal ve Mehmet Zahit Çınar'ı İstanbul'a götürmedi. Manisa FK'da sakatlığı süren Volkan Okumak dışında eksik yoktu.