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Muğlaspor dışarda Darıca G.B. önünde

Muğlaspor dışarda Darıca G.B. önünde
Giriş Tarihi: 9.2.2020
3. Lig 3. Grup'ta ikinci devrede oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan ve Play-Off potasıyla farkı 2 puana indirip 6. sıraya yükselen Muğlaspor, Pazar mesaisinde 8. durumdaki Darıca Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Darıca İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi İstanbul Bölgesi'nden Aykut Sergin. Sezonun ilk devresinde Muğla'da oynanan karşılaşmayı yeşilbeyazlılar, 2-0 kazanmıştı. Puan veya puanlarla dönmek istediklerini belirten teknik direktör Hasan Şermet, "Play-Off yarışında biz de varız. Bu yolda en önemli virajlardan birisine çıkıyoruz. Başarılı çizgimizi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.
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