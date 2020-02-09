Soma kan kaybediyor

Devreyi Nurettin’in golüyle üstün kapatan siyah-beyazlılar, sahasında Batman Petrolspor’la berabere kalıp, galibiyet hasretini 4 maça çıkarttı, yarışta yara aldı.

3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta Ege derbisinde Muğlaspor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Somaspor konuk ettiği Medicalpark Batman Petrolspor'la berabere kalıp zirve yarışında kritik 2 puan daha kaybetti: 1-1. Somaspor, 34. dakikada Nurettin'in golüyle öne geçti, devreyi de 1-0'lık avantajla tamamladı. Konuk takım, 61. dakikada Nurettin'in attığı golle tabelayı eşitledi: 1-1. Kalan dakikalarde her iki takım da sonucu değiştirmedi, taraflar 1'er puana razı oldu. Bu sonuçla galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Somaspor puanını 34 yaptı, Batman Petrolspor ise 23 puana yükselmesine rağmen düşme potasından kurtulamadı.