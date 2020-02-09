Trabzon tutulmuyor

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Trabzon ikinci yarıya baskılı başladı. Maçın 47. dakikasında Guilherme'nin soldan kullandığı serbest atışta arka direkte Sörloth topa kafayı vurdu. Kaleci Nordsfeldt topa çizgide müdahale ederek golü önledi. 73'te Sörloth kaleyi yokladı ama bu pozisyonda da kaleci Nordsfeldt başarılıydı. 74. dakikada Trabzonspor atağında ceza alanı içinde Nadir'in Hüseyin'e yaptığı hareketi VAR uyarısıyla inceleyen hakem Hüseyin Göçek penaltıya karar verdi. 78'de penaltı atışını kullanan Sosa Trabzon'u öne geçirdi: 0-1. 83'te Sosa'nın sağdan ortasında Sörloth topu kafayla indirdi, Nwakaeme boş pozisyonda topu fileleri havalandırdı: 0-2. Karşılaşmayı Trabzon 2-0 kazandı.



HÜSEYİN ÇİMŞİR'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Ligde geçen hafta Fenerbahçe'yi yenerek zirve yolunda çok önemli bir galibiyet alan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir kazanan kadrodan iki değişiklik yaptı Çimşir, Yusuf Sarı'nın yerine yeni transferi Guilherme'ye, ileri uçta da Ekuban'ın yerine de Nwakaeme'ye şans verdi. Yeni Malatya'dan takıma kazandırılan Guilherme ilk kez on birde görev aldı. Trabzonspor'u Ankara deplasmanında bordomavili taraftarları yalnız bırakmadı.