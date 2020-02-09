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Turgutlu ve Fethiye gurbette puan arıyor

Turgutlu ve Fethiye gurbette puan arıyor
Giriş Tarihi: 9.2.2020
3. Lig 2. Grup'ta lider Kocaelispor'u yenerek zirve yarışında 'Ben de varım' diyen 2. sıradaki Turgutluspor, seriyi Ağrı 1970 Spor deplasmanında da sürdürmeyi amaçlıyor. Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Ankara Bölgesi'nden Yiğit Peşin düdük çalacak. Kasaba'da, sakatlıkları süren Yiğit Yöney, Can Sevinç ve kaptan Mithat Yaşar kadroya alınmadı. Yönetim, Kocaeli zaferinin primi 4'er bin TL'yi dağıtıp moral verdi. Elazığ Belediye galibiyetiyle moral bulan 3. sıradaki Fethiyespor, son sıradaki Payasspor deplasmanında terliyor. Payas İlçe Stadı'nda saat 13.00'te oynanacak maçın hakemi Ankara Bölgesi'nden Alper Akarsu. Lacivert-beyazlılarda, sakat olan Anıl Gir, cezalı Anıl Arıcıoğlu yok.
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