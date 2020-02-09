Uşak ve Bodrum galibiyet peşinde

2. Lig Kırmızı Grup'ta 25 puanla 13. sırada bulunan Uşakspor, 3 puan farkla iki basamak önünde bulunan Sivas Belediyespor'u ağırlıyor. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Kocaeli Bölgesi'nden Sait Tuzcu düdük çalacak. Aşigo'da cezalı Erdi Zengin görev yapamayacak. 5 maçlık mağlubiyet serisini Vanspor'u deplasmanda yenerek sonlandıran 14. sıradaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor, bir basamak altındaki Eyüpspor önünde seriyi sürdürmek istiyor. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak mücadelede Samsun Bölgesi'nden Egemen Artun görev yapacak. Yeşil-beyazlılarda, cezalı Emre Özkan forma giyemeyecek, cezası biten Gökhan Yılmaz kadroda olacak.