Altay evinde kral

Boluspor önünde 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar ikinci yarı Yılmaz ve Paixao’nun golleriyle maçı kazandı. 19 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısında Altay’ın iki topu direkten döndü

Altay dün Bornova Stadı'nda düşme hattında bulunan Bolu'yu 2-1 yendi. İzmir ekibinin 2 topu direkten döndü. Ligin ikinci yarısında evinde oynadığı ikinci maçını da kazandı. Mücadelenin 9. dakikasında Mustafa'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Kidric'in şutunda top kalecide kaldı.



PAIXAO BOLU'YU DAĞITTI

30'da soldan gelen korner de Altay ceza sahası içinde yaşanan karambolde Burak kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1. 49'da Yılmaz orta sahada kaptığı topu Turgut Doğan'a aktardı. Turgut Doğan soldan ceza sahasına girdi. Sıfırdan ortaya çevirdi. Yılmaz gelişine bir şutla skoru eşitledi: 1-1. 71'de Abdülkerim'e sert giren Bolusporlu Gökhan ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 87'de Putsila'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Paixao şık bir şutla fileleri havalandırdı: 2-1. Maçı 2-1 Altay'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.



TANDOĞAN DEĞİŞTİRDİ

ALTAY Teknik Direktörü Ali Tandoğan, geçen hafta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının ilk 11'in de iki değişiklik yaptı. Tandoğan, sarı kart cezası biten Kappel ve Tavares'e Bolu önünde 11'de şans verirken, Kerim Avcı ile Yılmaz Özeren'i yedek soyundurdu. Geçen hafta son 15 dakika şans bulan Tatos ise 18'e alınmadı. İki kulüp dün 53. Kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 52 maçta Altay sahadan 16 kez galip ayrıldı, 19 mücadele beraberlikle bitti. Boluspor ise 17 kez sevinen taraf oldu. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı İzmir ekibi Putsila ve Tatos'un golleriyle kazanmıştı



TARAFTARLAR YERİNİ ALDI

ZİRVE yarışı veren Altay ile kümede kalmak için mücadele eden Boluspor karşılaşmasında Bornova Stadı'nda taraftarlar tribündeki yerini aldı. Maç öncesi Altay ve Bolu tribünleri iki takım oyuncularını el ele tribüne çağırdı. Tribünler karşılıklı olarak İzmir Marşını birlikte söyledi. Taraftarlar arasında dostluk rüzgarlı esti. 2015 ve 2017 yıllarında Boluspor forması giyen Altaylı Özgür dün eski kulübüne rakip oldu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ