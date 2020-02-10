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'ya rakip tesellisi

Altınordu'ya rakip tesellisi

10.02.2020, 14:00

1'inci Lig'de deplasmanda düşme hattındaki 'a 3-0 yenilerek alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kaçıran 14'üncü sıradaki , puan cetvelinde altında yer alan diğer 3 takımın haftayı puansız kapatmasıyla teselli buldu.

Ligde 23 puanda kalan İzmir ekibinin, 17 puanlı iki takımdan 15'inci sıradaki Osmanlıspor ve 16'ncı basamaktaki Adanaspor'la arasındaki 6 puanlık fark erimedi. Son sıradaki Boluspor'un da 15 puanda kalmasıyla kırmızı-lacivertliler rahat bir nefes aldı. Cuma günü evinde Osmanlıspor'la kritik bir randevuya çıkan Altınordu'da Oğulcan, Muhammed ve Kerim'in tedavileri sürüyor.

DHA

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