Bal-Kes nihayet

Son 4 maçını kazanamayan Balıkesirspor, yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek ile çıktığı ilk maçta deplasmanda Ümraniyespor’u dize getirdi

TFF 1. Lig'de oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Ekol Hastanesi Balıkesirspor, yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek ile çıktığı ilk maçta deplasmanda güçlü rakibi Ümraniyespor'u 3-0 yendi. 6. dakikada Gökhan Süzen'in ortasına Gimbert kafa ile vurdu. Oluşan tehlikeli pozisyonda kaleci Vukovic gole izin vermedi. 56'da Rahmi Anıl'ın çevirdiği topla buluşan Foxi, düzgün bir dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1.



FOXİ YİNE ÇOK İYİYDİ

61'de Anıl Taşdemir, pasını sol taraftaki Anıl Başaran'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0. 75'te ani gelişen atakta Foxi, Malle'ye aktardı. Malle topu ağlara yolladı: 0-3. Karşılaşmayı Ekol Hastanesi Balıkesirspor 3-0 kazandı.