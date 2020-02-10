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Bal-Kes nihayet

Bal-Kes nihayet
Giriş Tarihi: 10.2.2020

Son 4 maçını kazanamayan , yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk maçta deplasmanda ’u dize getirdi

TFF 1. Lig'de oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Ekol Hastanesi Balıkesirspor, yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek ile çıktığı ilk maçta deplasmanda güçlü rakibi Ümraniyespor'u 3-0 yendi. 6. dakikada Gökhan Süzen'in ortasına Gimbert kafa ile vurdu. Oluşan tehlikeli pozisyonda kaleci Vukovic gole izin vermedi. 56'da Rahmi Anıl'ın çevirdiği topla buluşan Foxi, düzgün bir dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1.

FOXİ YİNE ÇOK İYİYDİ
61'de Anıl Taşdemir, pasını sol taraftaki Anıl Başaran'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0. 75'te ani gelişen atakta Foxi, Malle'ye aktardı. Malle topu ağlara yolladı: 0-3. Karşılaşmayı Ekol Hastanesi Balıkesirspor 3-0 kazandı.

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