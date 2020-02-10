Futbola kar engeli

Karadeniz ekibi kar yağışı nedeniyle Rize’den İzmir’e gelemedi. Federasyon erteleme talebini kabul etti, maçın hangi tarihte oynanacağı merak konusu oldu

Türkiye'yi kasıp kavuran kar yağışı futbola da ağır darbe vurdu. Bugün İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de oynanması planlanan Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçı olan Göztepe-Çaykur Rizespor mücadelesi Karadeniz ekibinin İzmir'e gelememesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Dün sabah saatlerinde Karadeniz bölgesinde artan kar yağışı nedeniyle Trabzon'dan kalkması planlanan uçuşlar iptal oldu.



ERTELEME TALEP ETTİLER

Göztepe maçı için dün sabah Rize'den kara yoluyla Trabzon Havaaalanı'na giden mavi-yeşilli kafile uçuşların iptal edilmesi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nu bilgilendirerek, "İzmir'e gidemiyoruz. Maçı erteleyelim" talebinde bulundu. Federasyondan 'Bekleyelim' yanıtını alan kafile Rize'deki tesislerine geri dönerken dün akşam üzeri gerçekleşmesi planlanan İzmir uçuşu da yoğun kar yağışı nedeniyle iptal oldu. Bu gelişme üzerine federasyon maçı ertelemek zorunda kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu dün resmi olarak erteleme kararını açıklarken, Göztepe-Rizespor maçının hangi tarihte oynanacağı ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.



GÖZTEPELİLER ŞOKTA

Süper Lig'de Avrupa mücadelesi veren ve bugün Rize ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Göztepe, federasyonun erteleme kararı sonrası şok oldu. Federasyonun henüz maçın tarihi ile ilgili bir açıklama yapmaması belirsizliğe yol açarken, sarı-kırmızılılar Cumartesi günü Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkları için kolları sıvadı. Teknik direktör İlhan Palut, futbolcularından Konya maçına adapte olmalarını istedi. Bu arada bugün oynanması planlanan Rizespor maçı için hafta içinde bilet alan taraftarlar, ileri bir tarihte oynanacak olan mücadelede biletlerini kullanabilecekler.



TÜRKİYE'DE 9 MAÇ ERTELENDİ

Türkiye'yi hafta sonunda etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Göztepe-Ç.Rizespor maçıyla birlikte farklı 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de 8 karşılaşma daha ertelendi. 1. Lig'de Giresunspor-İstanbulspor arasında oynanan maç kar yağışı nedeniyle yarıda kalırken, 2. Lig'de Hekimoğlu Trabzon- Kırklarelispor, Gümüşhane-Başkent Akademi, 3. Lig'de Yomraspor-Serik Bld, Fatsa Bld- Kozan Spor, Pazarspor-Yeşilyurt Bld, Artvin Hopa-Sultanbeyli Bld, Kızılcabölük- 52 Ordu maçları ileri bir tarihe ertelendi