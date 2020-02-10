Karşıyaka’da büyük sevinç

Karlı kaplı sahada 1877 Alemdağspor’u deplasmanda yenerek Play-Off hattındaki yerini koruyan Kaf Sin Kaf’ta yüzler gülüyor. Tecrübeli teknik adam Tolungüç, “Yürümenin zor olduğu sahada kazanmak çok güzel” dedi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta karlı kaplı sahada 1877 Alemdağspor'u 2-1 yenen Karşıyaka'da yüzler gülüyor. 2'de 2 yaparak Play-Off hattındaki yerini koruyan Kaf-Kaf'ta teknik patron Soner Tolungüç hak ettikleri bir galibiyeti aldıklarını belirtti. Tolungüç, "Rahat kazanacağımız bir karşılaşmada yaptığımız hatalar sonucunda sıkıntılı anlar yaşadık ancak kazanmasını bildik. Futbolcularımız yürümenin bile zor olduğu zeminde ayakta kalarak çok önemli bir galibiyete imza attı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Kazanmaya devam etmemiz çok önemli. Futbolcularımızın galibiyetler yanında bu alışkanlığı da sürdürmesi bizi daha da mutlu ediyor" dedi.



OYUNCULARA ALKIŞ

Son iki haftada attıkları gollerle takıma büyük katkı sağlayan Doğukan ve Barış'tan çok memnun olduğunu ifade eden Soner Tolungüç şöyle konuştu:

"İkisinin de yetenekleri tartışılmaz. Çalıştıkça hem daha da gelişecekler hem de Karşıyaka'ya daha fazla fayda sağlayacaklar. İkisi de Alemdağ deplasmanında üzerlerine düşen görevi yaptılar. Daha iyi olacaklar."



ONUN ADI PANTERDOĞAN

Karşıyaka'nın kalecisi Erdoğan Acar, 1877 Alemdağspor karşısında adeta devleşti. İzmir ekibi, 2-1 öndeyken maçın 90+4. dakikasında ev sahibi ekibin kazandığı penaltı atışında KSK kalecisi gole izin vermedi. Galibiyetin mimarlarından olan Erdoğan Acar'a kulübün resmi sitesinden 'PantErdoğan' yani panter Erdoğan paylaşımı yapıldı. Teknik direktör Soner Tolungüç, Erdoğan'ın çok önemli işe imza attığını ifade ederek, "Bir takımın kaderi kalecilerin ellerindedir. 1877 Alemdağ maçında da kalecimiz Erdoğan o günlerden birini yaşadı. Doğru işlere imza attı. Son dakika kurtardığı penaltıyla da kazandığımız üç puanın mimarlarından biri oldu" diye konuştu.



BÜYÜKKARCI: KOZUMUZ GENÇLER

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, takımın 2'de 2 yaparak beklenen çıkışı gerçekleştirdiğini söyledi. Büyükkarcı, "Zorlu şartlarda kazanan ekibimizi kutluyorum. Bunun devamı gelecek. Takım içindeki kenetlemeyle içeride ve dışarıda galibiyet serimizi sürdüreceğiz. Gençlerimizle birlikte adım adım hedefimize ilerleyeceğiz. Teknik ekibimize ve futbolcularıma güvenim tam" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ