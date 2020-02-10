Menemen zor virajda

Ligde 4 maçtır kazanamayan Ekol Göz Menemen kendisi gibi sıkıntılı günler geçiren Akhisar’a 19.00’da konuk olacak. Karşılaşma beIN Sports Max HD 1 kanalından ekranlara gelecek.

TFF 1. Lig'de 21. haftanın kapanış mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor, Ege derbisinde Akhisarspor'a konuk olacak. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Max HD 1 kanalından ekranlara gelecek. Ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan İzmir temsilcisi, kendisi gibi sıkıntılı günler geçiren ve 6 maçtır 3 puana hasret kalan Akhisarspor'u yenerek rahat bir nefes almak istiyor. Ekol Göz Menemenspor'da, sakatlıktan çıkan tecrübeli oyuncu Taşkın Çalış'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

AKHİSAR'DA 2 EKSİK VAR

Ev sahibi Akhisarspor'da sakatlıkları süren Taha Yalçıner ve Hasan Adıgüzel yok. Edin Cocalic ile Alperen Babacan'ın da cezaları sona erdi.