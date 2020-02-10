Ortalık karıştı

Ersun Yanal’ın “Bu iş kabak tadı verdi” sözlerinin ardından başkan Ali Koç da “Futbolcuların alın teri ve emekleri yenmektedir” derken taraftarların sosyal medyada “Ligden çekilelim” paylaşımları dikkat çekti

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında hakem Ümit Öztürk'ün verdiği kararlar futbol gündeminin ilk sırasına yerleşirken sarı-lacivertli cephede isyan hakim. Teknik direktör Ersun Yanal'ın "Bu iş kabak tadı verdi. Eşitlik ve adalet istiyoruz" sözlerinden sonra Başkan Ali Koç'un "Futbolcuların alın teri ve emekleri yenmektedir. Korkarım ki bu gidişat çok daha vahim olaylara sebebiyet verecek" ifadeleri dikkat çekerken sarılacivertli taraftarlar da sosyal medyadan paylaşım üstüne paylaşımda bulunarak tepkilerini dile getirdiler.



SUÇ DUYURUSU

Karşılaşma sonrası özellikle mücadelenin uzatma anlarında Fenerbahçe'nin penaltısının verilmemesi ile ilgili karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'e tepki yağarken "Ligden çekilelim" tweetlerinin fazlalığı da göze çarptı. Bu arada Fenerbahçeli Hukukçular Derneği yaptığı açıklamada hakem Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkat Tokat hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Futbol ortamı iyice gerilirken bu hafta içinde de açıklamaların sürmesi ve MHK'nın Ümit Öztürk ile ilgili kararı merakla bekleniyor.



TEPKİ YAĞDI

F.Bahçe-Alanya maçını yöneten Ümit Öztürk'ün yönetimine tepki yağdı. Merkez Hakem Kurulu'nun Öztürk'ün yönetimi ile ilgili açıklaması merakla bekleniyor.



SERİ SONU

Alanya maçı öncesi Kadıköy'de oynadığı son 5 maçta puan kaybetmeyen F.Bahçe'de seri sona erdi. Sarı-lacivertliler en son evinde Antalyaspor'a mağlup olmuştu.



BERKE: YAZIK ÇOK YAZIK!

FENERBAHÇE'NİN sezon başında Westerlo'ya kiraladığı genç kaleci Berke Özer, Altay Bayındır'ın kurtardığı ve daha sonra tekrarlanan penaltının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Berke paylaşımın'da 'Yazık..Çok yazık' ifadeleriyle karara tepki gösterdi. Penaltının tekrarlanması kararına sarı futbolcuların yanı sıra taraftarlar da büyük tepki göstermişti.



KUPA MAÇI ARSLANBOĞA'NIN

ZİRAAT Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe ile GMG Kırklarelispor arasında yapılacak maçını, hakem Suat Arslanboğa yöneteceği açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre Ülker Stadı'nda 11 Şubat Salı günü saat 20.30'da başlayacak maçta, hakem Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Osman Gökhan Bilir yapacak.