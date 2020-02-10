Pınar Karşıyaka tam yol

Ligde ve Avrupa’da yolunda doludizgin ilerleyen yeşil-kırmızılılar dün de İTÜ’yü deplasmanda 10 sayı farkla dize getirdi

ING Basketbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Pınar Karşıyaka dün de deplasmanda İTÜ'yü 91-81 yenerek 19. haftada 16. galibiyetini alıp ikinci sıradaki yerini korudu. Hem ligde, hem de Avrupa'daki yoğun maç trafiği nedeniyle maça yorgun çıkan Pınar Karşıyaka mücadeleye kötü başladı. İTÜ'nün etkili oyuncuları Matt Mobley, ve Antonio Campbell'ı durduramayan İzmir ekibi ilk çeyreği 26-22 geride kapattı. İkinci çeyrekte özellikle Semih Erden, Onuralap Bitim ve Triche'in hücumdaki etkili oyunuyla aradaki farkı kapatıp öne geçen KSK 29-14'lük üstünlük sağladığı bölümü 51-40 önde kapattı.



SEMİH ERDEN 19 SAYI KAYDETTİ

Üçüncü çeyrekte 26-19'luk üstünlük kurup son bölüme 77-59 önde giren Kaf- Kaf, kontrollü oyunuyla salondan 91-81 galip ayrıldı. İTÜ'de 26 sayı üreten Matt Mobley karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken, Karşıyaka'da Semih Erden 19 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Pınar Karşıyaka 12 Şubat'ta saat 19.00'da Türkiye Kupası çeyrek finalinde Türk Telekom ile deplasmanda karşılaşacak.



33 MAÇTA 29. ZAFER

PINAR Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca'nın öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor. Hem ING Basketbol Ligi'nde, hem FIBA Avrupa Kupası'nda bu sezon 33 maça çıkan KSK, dün İTÜ önünde sezonun 29. zaferine imza attı. Ligde 3, Avrupa'da sadece 1 kez mağlup olan Kaf-Kaf, 9 Ekim'de başlayan maratonda 123 günde büyük zaferlere imza attı.