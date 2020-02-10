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, 'nın çeyrek finalinde yenildi

Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yenildi

10.02.2020, 19:33

Son dakika haberine göre , grekoromen stil 130 kiloda mücadele ettiği 2020 'nın çeyrek finalinde ’ye 5-1 yenildi.

Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda mücadele ettiği 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Ukraynalı Mykola Kuchimii'ye 5-1 yenildi.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, çıktığı ilk müsabakada Macar rakibi Adam Varga'yı 6-0 yenen Rıza, çeyrek finalde Ukraynalı Kuchimii ile eşleşti.

Müsabakayı 5-1 kaybeden Rıza'nın, Kuchimii'nin finale yükselmesi halinde bronz madalya şansı sürecek.

30 yaşındaki Rıza, Roma'ya üst üste 9, toplamda ise 10. kez Avrupa şampiyonu olabilmek için gitmişti.

Milli sporcu, geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Türk güreş tarihine geçmişti.

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