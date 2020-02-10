Trabzonspor doludizgin

Bordo-mavililer son 5 maçta puan kaybı görmezken tam 17 kez rakip fileleri sarstı sadece 3 gol yedi

Süper Lig'de önceki gün G.Birliği'ni deplasmanda 2-0 mağlup ederek son 5 haftadaki 5 galibiyetini alan ve bir maçı da eksik olan Trabzonspor, hedefine doludizgin koşuyor. 5 haftalık süreçte rakip filelere gol yağdıran bordo- mavililer savunmadaki başarısı ile de dikkat çekerek şampiyonluk konusunda ne kadar istekli olduğunu ortaya koydu. Son 5 lig maçında 17 gol bulan ve kalesinde de sadece 3 gol gören Karadeniz temsilcisinin performansı yerel gazetelerde de geniş yer buldu. Son nokta gazetesi birinci sayfasından "Allahım bitmesin bu rüya" başlığını atarken spor sayfasında ise "Vura vura, yıka yıka koşuyoruz şampiyonluğa" manşeti atıldı.



BORDO-MAVİ FIRTINA

Günebakış'ın birinci ve spor sayfasında ise "Zirvenin efendisi" başlığı dikkat çekti. Karadeniz Gazetesi de birinci sayfasında "Başkentte bordo-mavi fırtına" ifadelerini kullanırken spor sayfasında "41 kere maşallah" denildi.



SÖRLOTH'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Gençlerbirliği futbolcusu Fabricio Baiano dün Sörloht'e yaptığı müdaheleden ve oyundan atılmasına sebep olduğundan dolayı özür diledi. Instagram hesabından açıklama yapan Baiano "Maçı kazanmayı çok istiyordum. Takımımın formasını onurlandırmak istedim sadece. Bundan dolayı maçta Sörloth'un atılmasını istemeden sağladım. Senden, kulüpten ve herkesten içtenlikle özür dilerim." ifadelerini kullandı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Gençlerbirliği oyuncusu Fabricio Baiano'dan aldığı darbeler sonucu oyuncuyu iten Sörloth hakemin VAR'a bakması sonucu kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı