Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı ile devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Çeyrek finaldeki 4 karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak ekrana gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Kupada yarın oynanacak Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor maçının hakemini (Suat Arslanboğa) dün açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, çarşamba ve perşembe günü yapılacak maçların hakemlerini de duyurdu. Açıklamaya göre diğer maçların hakemleri şöyle: 12 Şubat Çarşamba: 20.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu 13 Şubat Perşembe: 17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar 19.15 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Fırat Aydınus ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ HEYECANI A SPOR'DA Ziraat Türkiye Kupası'dan çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı A Spor'da yaşanacak. Salı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak toplam 4 karşılaşma ile çeyrek final etabı tamamlanarak yarı final eşleşmeleri belli olacak. İŞTE A SPOR'DA CANLI YAYINLANACAK OLAN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI 11 ŞUBAT 2020 SALI

20:30 FENERBAHÇE- GMG KIRKLARELİSPOR | canlı 12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

20:30 GALATASARAY- AYTEMİZ ALANYASPOR| canlı 13 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE

17:00 B.B. ERZURUMSPOR- TRABZONSPOR| canlı

19:15 DEMİR GRUP SİVASSPOR- ANTALYASPOR | canlı