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'nda rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

10.02.2020, 13:02 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020,13:30

rövanş maçlarının heyecanı ile devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Çeyrek finaldeki 4 karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak ekrana gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Kupada yarın oynanacak Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor maçının hakemini (Suat Arslanboğa) dün açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, çarşamba ve perşembe günü yapılacak maçların hakemlerini de duyurdu.

Açıklamaya göre diğer maçların hakemleri şöyle:

12 Şubat Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

13 Şubat Perşembe:

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar

19.15 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Fırat Aydınus

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ HEYECANI A SPOR'DA

Ziraat Türkiye Kupası'dan çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı A Spor'da yaşanacak. Salı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak toplam 4 karşılaşma ile çeyrek final etabı tamamlanarak yarı final eşleşmeleri belli olacak.

İŞTE A SPOR'DA CANLI YAYINLANACAK OLAN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI

11 ŞUBAT 2020 SALI
20:30 FENERBAHÇE- GMG KIRKLARELİSPOR | canlı

12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA
20:30 GALATASARAY- AYTEMİZ ALANYASPOR| canlı

13 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE
17:00 B.B. ERZURUMSPOR- TRABZONSPOR| canlı
19:15 DEMİR GRUP SİVASSPOR- ANTALYASPOR | canlı

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