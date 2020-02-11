Altay ‘Paşa’lar gibi

İzmir temsilcisinin Boluspor’u 2-1 yendiği maçta galibiyet golünü atan Portekizli golcü Marco Paixao, bu sezon takımına 13 puan kazandırdı.

TFF 1. Lig'de evinde kümede kalma mücadelesi veren Boluspor'u 2-1 mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini koruyan Altay'da Marco Paixao rüzgarı esiyor. İzmir ekibinin Marco Paşa lakablı Portekizli golcüsü, Bolu maçında skor 1-1 devam ederken 87. dakikada sahneye çıkarak galibiyet golünü kaydetti. Paixao, bu sezon Altay'a 13 puan kazandırmış oldu. Tecrübeli futbolcu, Altay'ın kazandığı Altınordu (3-0), Erzurum (3-1) ve berabere kaldığı Adanaspor (3-3) maçlarında 2'şer gol, yine 3 puanla ayrıldığı Bursa (2-1) ve Bolu (2-1) maçlarında attığı 1'er golle İzmir ekibinin Play-Off hedefine tutunmasını sağladı. Paixao'nun 1 gol atıp, 1 asist gol attığı 3-2'lik Hatayspor maçında ise Altay, puan almayı başaramamıştı.

PAİXAO'NUN GOL SAYISI 9 OLDU

Geçen yıl attığı 29 golle 1. Lig'de gol kralı olan Paixao, bu sezon toplamda gol sayısını 9'a çıkararak 8'er golü bulunan Akhisarsporlu Burhan, Ümraniyesporlu Gimbert'i sollayarak krallık yarışında zirveye yerleşti.