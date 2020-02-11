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’da çifte sevinç

Aslan’da çifte sevinç
Giriş Tarihi: 11.2.2020

maçının 4. dakikasında sakatlanan Saracchi’nin ’ı temiz çıkarken, da kondisyon ekibi ile çalışmalara başladı.

Süper lig'de haftayı Kasımpaşa galibiyetiyle kapatan G.Saray'da yüzler gülerken sarı-kırmızılılara dün iki oyuncusundan sevindirici haber geldi. Sarı-kırmızılılarda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın 4'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo Saracchi'nin gerçekleşen MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmadığı açıklandı. Uruguaylı oyuncunun sahada adaptasyon çalışmalarına devam ettiği belirtilirken sakatlığını atlatan ve tedavisi tamamlanan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, kondisyon ekibi ile çalışmalarına başladı. Aslan, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. İlk maçta rakibine 2-0 mağlup olan ekibin bu mücadeleye as kadrosu ile çıkması beklenirken Falcao'nun da 11'de forma giyebileceği öne sürüldü. Teknik direktör Fatih Terim'in Onyekuru'ya da şans vermesi sürpriz sayılmayacak.

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