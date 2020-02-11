F.Bahçe rövanşa çıkıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türki-ye Kupası çeyrek final rövanş maçında bugün sahasında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelis-por ile karşılaşacak. Kupada sırasıyla Tarsus İ.Y., İstanbul ve Kayseri'yi eleyerek çeyrek finale gelen sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk ayağında dep-lasmanda rakibini 3-0 ile geçmişti. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek ve A Spor'dan naklen yayın-lanacak. Kırklarelispor ise Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir'i elemeyi başardı.