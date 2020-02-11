Futbol aklı Lucescu

Rumen teknik adamın Beşiktaş’ta sportif direktör olarak değil futbol aklı olarak danışmanlık yapacağı açıklandı.

Beşiktaş'ta birkaç gündür gündemde olan Mircea Lucescu konusu ile ilgili dün gelişmeler yaşanırken siyah-beyazlıların A Takımı Sorumlu Yöneticisi Emre Kocadağ, anlaşmaları halinde Rumen futbol adamının kulüpte danışmanlık yapacağını belirtti. Lucescu'nun sportif direktör değil futbol aklı olarak danışmanlık yapacağını söyleyen Emre Kocadağ, "Shakhtar'daki yapılanmaları biliyoruz, Lucescu'dan o yönde futbol aklı olarak faydalanmak istiyoruz. Sergen Yalçın'ın üstüne direktör olarak gelmesi gibi bir durum yok. Bu hafta içi gelecek ve konuşacağız, İstanbul'da uzun süreli kalıp kalmayacağı da önemli. Kendisi tüm bu konuları değerlendirecek ve bir karara varacağız" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Bu arada son dönemde tartışma konusu olan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına Beşiktaş'tan tepki geldi. Beşiktaş'ın İngilizce Twitter sayfası, Oscar göndermeli bir paylaşımda bulundu.Yapılan paylaşımda "En iyi yardımcı oyuncu, En iyi kurgu, En iyi görsel efekt, En iyi özgün senaryo" ifadeleri kullanılarak "Ve Oscar VAR'a gidiyor" sözlerine yer verdi. Bu paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu.