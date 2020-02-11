Göz-Göz’den müthiş hamle

Sarı-kırmızılılar, İspanya ekibi Huesca’dan 1.5 yıllığına geçici olarak transfer ettiği Serdar ve Başakşehir’den gelen Soner’in bonservisini almak için atakta.

GÖZTEPE'DE HEDEF 9 PUAN

Göz-Göz, Konya, G.Antep FK ve Kayseri maçlarını kayıpsız atlatmak istiyor

Türkiye'yi olumsuz etkileyen hava şartlarından dolayı Rizespor'un İzmir'e gelememesi nedeniyle ertelenen Ç.Rize-Göztepe maçı sonrası sarı-kırmızılılar, gözünü Konya maçına çevirdi. Sivas, G.Saray ve Beşiktaş gibi şampiyonluk mücadelesi veren ekipler ile oynadığı son 5 maçlık kritik maratondan alnını akıyla çıkan Göz-Göz, dengi takımlarla oynayacağı önündeki 3 maçtan 9 puan hedefliyor.

İKİ DEPLASMAN VAR

Ligde cumartesi günü 14. sırada yer alan Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılar, ardından yine 15 Şubat Cumartesi evinde G.Antep FK'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, 2 Mart Pazartesi günü ise yine son sırada yer alan Kayserispor'a konuk olacak. İzmir ekibi, 25. hafta sahasında karşılaşacağı Başakşehir maçına kadar olan süreci kayıpsız atlatıp Avrupa Ligi mücadelesini sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de 21 hafta sonunda bir maçı eksik olmasına rağmen Avrupa Ligi şansını sürdüren Göztepe yönetimi, önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başladı. İç transferde bir çok yıldızın sözleşmesinin sona ereceği İzmir ekibinde yönetim teknik direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda kiralık olarak forma giyen Serdar Gürler ve Soner Aydoğdu'nun bonservislerini almak için harekete geçti. Göztepe yönetimi, özellikle performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de takibine giren ve ara transfer döneminde adı Trabzonspor ve Fenerbahçe ile de anılan Serdar Gürler'i elinden kaçırmak istemiyor.

SONER DE OPSİYON VAR

Göztepe'nin geçen sezon devre arasında 1.5 yıllığına İspanyol ekibi Huesca'dan kadrosuna kattığı Serdar, bu sezon 5 gol, 5 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Kanat oyuncusunun bonservisi için İspanyol ekibi ile pazarlık masasına oturacak olan yönetim, sezon bitmeden transferi sonlandırmak istiyor. Yine sezon başında Başakşehir'den gelen Soner Aydoğdu'nun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayı planlayan İzmir temsilcisi, İstanbul ekibinden de kolaylık bekliyor.

BURAK HAKERLER