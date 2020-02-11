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'ye güven veren istatistik

Göztepe'ye güven veren istatistik

11.02.2020, 14:15

'de geçen hafta Stadı'nda oynaması gereken karşılaşması kötü hava şartlarından dolayı rakibin 'e gelememesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen , cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding 'a odaklandı. Sarı-kırmızılılar rakibiyle Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı da kaybetmedi.

Konyaspor'a karşı evindeki 3 müsabakayı da kazanan Göz-Göz, deplasmanlardan da puanla dönmeyi başardı. İzmir ekibi tam 14 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda Konyaspor'u Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Jahovic'in golüyle 1-0 yendi.

Konya'daki karşılaşma ise 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Göztepe geçen sezon da yine İzmir'deki maçı 3-2 kazanmayı başardı. Deplasmanda rakibiyle bir kez daha 1-1 berabere kalan İzmir temsilcisi puanı kaptı. Bu sezon da 5. haftada Konyaspor'u sahasında tek golle geçerek ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Cumartesi günü Konyaspor deplasmanına mutlak galibiyet için çıkacaklarını ifade eden teknik direktör İlhan Palut, "Biz en iyi şekilde karşılaşmaya hazırlanıyoruz. Taraftarımızı sevinderecek bir skor alacağız" diye konuştu. Göztepe'de cezalı Beto'nun yanı sıra sakatlıkları süren stoperler Reis ve Atınç maçta forma giyemeyecek.

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