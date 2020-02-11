Kayıp yıldız ‘Rodigol’

Denizlisporlu Rodallega, 18 maçta sadece 5 kez golle buluşurken 405 dakikadır fileleri havalandıramadı, geçen sezonu mumla aradı.

Süper Lig'de Konyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan ve galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Yukatel Denizlispor'da, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega maziyi mumla aratıyor. Bu sezon başında Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ve 18 maçta banko oynayan Rodigol, 1620 dakika sahada kaldı, sadece 5 gol atabildi.

BU SEZON SINIFTA KALDI

Galatasaray, Antalyaspor, Göztepe ve Konyaspor maçlarını boş geçen ve 405 dakikadır gol atamayan Kolombiyalı sınıfta kaldı. Eski günlerini arayan Rodallega, geçen sezon Trabzonspor'da 33 maçta 15 gol atmayı başarmıştı. Maçlarda kaçırdığı gollerle taraftarlara saç baş yoldurtan ve beklentilerin de uzağında kalan Rodigol, Kayserispor karşılaşmasında gol orucunu bozacağını söyledi.

ÜMİT YÖNEY