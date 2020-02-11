KSK seri peşinde

Ligin ilk yarısında üst üste oynadığı 4 maçı kazanan Karşıyaka, ikinci yarıda da yenilmezlik sayısını 5’e çıkarmaya çalışacak. İzmir ekibi Fatsa’yı da gözüne kestirdi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta karla kaplı sahada 1877 Alemdağspor'u 2-1 yenen Karşıyaka, yeni hedefini belirledi. Ligin ilk yarısında üst üste oynadığı 4 maçı kazanarak iyi bir seri yapan İzmir ekibi, ikinci yarıda da yenilmezlik serini 5 maça çıkarmak istiyor. Son iki karşılaşmada önce Erbaaspor'u evinde, deplasmanda da 1877 Alemdağ'ı dize getiren yeşil-beyazlılar, Fatsa Belediyespor'u da gözüne kestirdi. KSK, bu maçın ardından deplasmanda Kemerspor 2003, evinde Esenler Erokspor'u da yenerek bu sezonun rekoruna imza atmak istiyor. Teknik direktör Soner Tolungüç, "Sahada genç futbolcularımızla, tribünde vefalı taraftarlarımızla bu takımı başarıya götüreceğiz. Bizler inandık camiamız da inansın" dedi.

HARUN ATALAY CEZALI

BU arada 1877 Alemdağ maçında sarı kart gören Harun Atalay cezalı duruma düştü. 24 yaşındaki futbolcunun cumartesi günü Fatsa Belediyespor maçında görev alamayacağı açıklandı.