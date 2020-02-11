Muriç bombası

İngiliz ekiplerinin çok istediği 25 yaşındaki oyuncuya son olarak İtalya’dan Lazio da talip olurken Mayıs ayında ayrılık gözüküyor.

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcü-sü Vedat Muriç'e teklif üstüne teklif gelirken, sezon sonunda yıldız isimle yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. İngiltere'den Tottenham, Man-chester United, Aston Villa, Leicester ve Burnley'in duru-munu yakından takip ettiği başarılı golcü için son olarak İtalyan kulübü Lazio'nun da devreye girdiği öne sürüldü.

DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Calciomercato'da yer alan haber-de, Serie A'da zirve yarışı veren Lazio'nun gelecek sezon için Muriç'te ısrarcı olduğu kaydedildi. 25 yaşındaki oyuncunun 35 milyon euroluk bir değere sahip olduğu belir-tilirken Mayıs ayından itibaren futbolcuyla ilgili yoğun bir trafik yaşanması bekleniyor. F.Bahçe yönetiminin iyi bir teklifle oyuncusu-nu elden çıkaracağı konuşulurken görüş-melerin sonucu merakla bekleniyor. Bu sezon Fenerbah-çe formasıyla 22 maça çıkan Kosova'lı golcü 13 gol ve 5 asistlik perfor-mans sergilerken son haf-talardaki kritik mücadele-lerde ise sessiz kaldı.