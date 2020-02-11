Rakipleri kaybetti Altınordu sevindi

TFF 1. Lig'de Play-Off hedefinden uzaklaşıp, deplasmanda aldığı farklı Eskişehirspor yenilgisiyle kötü gidişatını sürdüren Altınordu, rakiplerin puan kayıplarıyla rahat bir nefes aldı. Ligde 23 puanla 14. sırada konumlanan kırmızı-lacivertlilerin, düşme potasında yer alan Boluspor ve Osmanlıspor ile hemen altında bulunan Adanaspor'un da haftayı puansız kapatmasıyla yüzü güldü. Düşme potasındaki rakibi Osmanlı ve en yakın takipçisi Adanaspor'un 6 puan önünde yer alan İzmir ekibi farkın kapanmaması nedeniyle yenilgiye rağmen haftayı karlı kapattı. İzmir temsilcisi Cuma günü evinde düşme potasındaki Osmanlıspor ile karşılaşacak.