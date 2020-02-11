TFF 1. Lig'de Play-Off hedefinden uzaklaşıp, deplasmanda aldığı farklı Eskişehirspor yenilgisiyle kötü gidişatını sürdüren Altınordu, rakiplerin puan kayıplarıyla rahat bir nefes aldı. Ligde 23 puanla 14. sırada konumlanan kırmızı-lacivertlilerin, düşme potasında yer alan Boluspor ve Osmanlıspor ile hemen altında bulunan Adanaspor'un da haftayı puansız kapatmasıyla yüzü güldü. Düşme potasındaki rakibi Osmanlı ve en yakın takipçisi Adanaspor'un 6 puan önünde yer alan İzmir ekibi farkın kapanmaması nedeniyle yenilgiye rağmen haftayı karlı kapattı. İzmir temsilcisi Cuma günü evinde düşme potasındaki Osmanlıspor ile karşılaşacak.
Rakipleri kaybetti Altınordu sevindi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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