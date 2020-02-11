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olağanüstü toplanıyor! - maçı görüşülecek

TFF olağanüstü toplanıyor! Göztepe-Beşiktaş maçı görüşülecek

11.02.2020, 13:17 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020,13:54

, 'ın maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itirazını görüşmek ve karara bağlamak amacıyla olağanüstü toplantı kararı aldı.

Süper Lig'in 19. haftasında oynanılan Göztepe - Beşiktaş karşılaşmasına ilişkin TFF önemli bir karara imza attı. Buna göre Federasyon, siyah beyazlıların maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itirazını görüşmek ve son kararı vermek üzere olağanüstü toplantı kararı aldı.

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de oynanan ve Göztepe'nin 2-1 galibiyetiyle sona eren karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı.

Hürriyet'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, siyah beyazlı ekibin itirazını görüşmek ve karara bağlamak amacıyla olağanüstü toplantı kararı aldı.

NELER YAŞANMIŞTI?
Göztepe - Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü.

Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz hafta Göztepe - Beşiktaş maçının hakemi Hüseyin Göçek'i Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının orta hakemi olarak atamıştı.

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