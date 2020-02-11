Ufuk’ta kupa göründü

Tarihi zaferler yaşadığı Pınar KSK’ye üç yıl sonra geri dönen Ufuk Sarıca “Yeni kupalara talibiz” diye konuştu.

Basketbolda lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandırıp Avrupa'da final oynattığı Pınar Karşıyaka'ya 3 yıllık aranın ardından dönüp takımı gelir gelmez yeniden 3 kulvarda birden şampiyonluk yarışına sokan Antrenör Ufuk Sarıca, yeni kupalara talip olduklarını söyledi.

"HEPSİNDE İDDİALIYIZ"

ING Basketbol Süper Ligi'nde son İTÜ deplasmanındaki galibiyetle 19 maçta 16 galibiyete ulaşıp lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sıradaki yerini koruyan, FIBA Europe Cup'ta üst üste 11 galibiyetlik tarihi seriyle çeyrek finale çıkan yeşil-kırmızılılarda Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde yarın Türk Telekom'la oynanacak maç öncesi Sarıca, iddialı açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası'nı 2014 yılında müzelerine götürdüklerini hatırlatan Sarıca, "Bu kupayı kazanmıştık, tekrar bunu istiyoruz" dedi. Europe Cup'ta kupanın en büyük favorisi olarak gösterilen yeşil-kırmızılılarda 2012'de Eurochallenge Cup'ı finalde 1 sayıyla kaçırdıklarını da hatırlatan Sarıca, sözlerini şöyle tamamladı:

"BU KEZ BAŞARACAĞIZ"

"Europe Cup'ta çeyrek finale kaldık. Hedefimiz finale çıkıp, 2012'de elimizden kaçırdığımız o Avrupa Kupası'nı kulübe getirmek. Kupanın en iyi 2-3 takımından birisiyiz. Ligimiz de yoğun maç trafiğine rağmen zirveyi zorluyoruz. Önümüzde üç kupa var ve biz Pınar Karşıyaka olarak bu üç kupaya da talibiz."