Beşiktaş’ta operasyon

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yeni sezonda Rebocho ve Diaby ile yola devam etmeyeceği açıklandı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rüzgarı esmeye devam ediyor. 47 yaşındaki teknik adam yönetimden Caner, Gökhan ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini isterken, Diaby ve Rebocho'nun kendilerine fayda sağlamayacağını iletti. Siyah-beyazlı ekipte Atiba, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Loris Karius, Abdou Diaby, Mohammed Elneny ve Kevin Boateng'in yanı sıra Pedro Rebocho'nun sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. Bir anda ideal 11'inde 7 oyuncusunu kaybetme riskini göze almak istemeyen Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede Gökhan, Caner ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini istedi.

GÖZLER BOATENG'DE

Yönetimin, Elneny ve Karius'un bonservislerini almayacağı, Rebocho ve Diaby ile de yola devam etmeyeceği belirtildi. Boateng'in de takımda kalıp kalmayacağı göstereceği performanstan sonra belli olacak.