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Bornova Altay’a ilaç oldu

Bornova Altay’a ilaç oldu
Giriş Tarihi: 12.2.2020

TFF 1. Lig'de son üç maçta aldığı 7 puanla Play-Off hattına giren Altay'da Bornova Stadı uğurlu geldi. Siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez iç sahada iki maç üst üste kazanma başarısını gösterdi. Ligin ikinci yarısında iç saha maçlarını Bornova Stadı'nda oynayan siyahbeyazlılar İstanbulspor'u 1-0 yendi. 21. haftada ise 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Boluspor'u 2-1 mağlup ederek taraftarı önünde üç puanı kazanmasını bildi. ALTAY bu sezon İzmir Atatürk Stadı'nda oynadığı üç maçta 4 puan toplarken, büyük umutlarla gittiği Menemen İlçe Stadı'nda saha çıktığı 6 karşılaşmada 7 puan topladı. Taraftarının da isteğiyle Bornova'ya taşınan siyah-beyazlılar bu stadyumda 2'de 2 yaparak sevenlerini güldürdü. Taraftar baskısının daha yoğun hissedildiği Bornova Stadı'nda İzmir temsilcisi ligdeki son 13 haftada 6 karşılaşmasını iç sahada oynayacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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